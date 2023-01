Dwoje polskich wolontariuszy rannych w Ukrainie. Trafili do szpitala w Lublinie

Do szpitala klinicznego w Lublinie trafiło we wtorek po południu dwoje rannych w Ukrainie polskich wolontariuszy – poinformował rzecznik prasowy ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że ich stan jest obecnie stabilny. Ranni mężczyzna i kobieta to wolontariusze, którzy dostarczali pomoc humanitarną w pobliżu linii frontu w Ukrainie.