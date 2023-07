Długie okresy suszy, później ulewne opady. Wiceprezes Wód Polskich: musimy zatrzymywać wodę Adam Abramiuk 10.07.2023 10:33 Przez kolejne dziesiątki lat będą narastać zjawiska ekstremalne. Musimy nauczyć się lepiej zatrzymywać wodę - mówił w „Poranku RDC” wiceprezes Wód Polskich, odpowiedzialny za ochronę przed powodzią i suszą. Jak wskazał Wojciech Skowyrski, modele klimatyczne pokazują, że w przyszłości pogoda będzie składać się z długich okresów suszy, a później z wielkich, ulewnych opadów.

Wojciech Skowyrski (autor: RDC)

Wiceprezes Wód Polskich Wojciech Skowyrski alarmował w „Poranku RDC”, że przez kolejne dziesiątki lat będą narastać zjawiska ekstremalne. Zaznaczył, że w przyszłości będą pojawiać się długie okresy suszy.

- Musimy być przygotowani do tego, żeby złapać wodę, jak ona spadnie - tłumaczył Wojciech Skowyrski. - W mieście skrzynie rozsączające - takie urządzenie, które powoduje, że np. wodę z rynien, z parkingów wprowadzamy do takich skrzyń, które nie są szczelne, tylko które potem rozprowadzają wodę w przestrzeni pod ziemią. I co to daje? To, że my nie odprowadzamy tej wody bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, tylko po prostu gromadzimy ją na własnej działce - mówił.





- Musimy także zatrzymywać wodę na wszelkich rzekach i strumieniach - dodał. - Na tych małych jazikach odbudowujemy małe, podpiętrzone urządzenia, które powodują, że ta woda w nich się zatrzyma. Ona oczywiście nie musi być zatrzymywana takim przepiętrzeniem, że rozlewa się na boki. Ona musi po prostu w korycie, bo oprócz tego, że zostaje ta woda w korycie, to jeszcze ona nasącza grunty w sąsiedztwie, czyli jest jeszcze tak zwana retencja glebowa, która jest niezwykle ważna - wskazał.





Obecnie ostrzeżenia IMGW przed suszą hydrologiczną na Mazowszu dotyczą zlewni Wkry i Dolnej Narwi.

Posłuchaj całej rozmowy: Susza a stan rzek w Polsce, ich jakość i monitoring