Sześciu kandydatów w sześciu rundach. Za nami debata wyborcza RDC 09.10.2023 20:40 W poniedziałek 9 października odbyła się debata wyborcza transmitowana w TVP. Główne tematy dotyczyły paktu migracyjnego, prywatyzacji, wieku emerytalnego, kwestii bezpieczeństwa Polski, bezrobocia oraz świadczeń społecznych.

Debata wyborcza (autor: Marcin Obara/PAP)

W debacie wyborczej w TVP udział wzięli: premier Mateusz Morawiecki (Prawo i Sprawiedliwość), Donald Tusk (Koalicja Obywatelska), Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica), Szymon Hołownia (Polska 2050), Krzysztof Bosak (Konfederacja) oraz Krzysztof Maj (Bezpartyjni Samorządowcy).

Politycy odpowiadali na pytania w sześciu rundach poświęconych tematom: migracji, prywatyzacji, wieku emerytalnego, bezpieczeństwa, bezrobocia oraz świadczeń społecznych. Ostatnia, siódma runda, to czas na swobodne wypowiedzi polityków.

Morawiecki w debacie

Premier Mateusz Morawiecki powiedział podczas debaty, że Polacy stoją przed wyborem: „albo Polska pogrążona w chaosie, albo mająca sprawny rząd”.

– Przed nami najważniejsze wybory od lat: z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość, z drugiej strony koalicja wojny z prezydentem – mówił szef rządu.

Wyliczał, jak Polska zmieniła się w czasie rządów PiS: od pracy po 5 zł za godzinę do stawki minimalnej 28 zł za godzinę, od zwijania Polski lokalnej do inwestycji w każdej gminie, od pedagogiki wstydu do dumy z Polski, od likwidacji polskiej armii do silnego Wojska Polskiego, od głodowych emerytur do „trzynastek” i „czternastek”.

– Dużo pracy cały czas przed nami, zdajemy sobie z tego sprawę. Ale dzisiaj stoimy przed prostym wyborem: albo Polska pogrążona w kłótni i w chaosie, albo mająca rząd sprawny i skuteczny w rozwiązywaniu problemów – oświadczył Morawiecki.

Propozycje Donalda Tuska

Donald Tusk podczas debaty zaproponował m.in. zniesienie opodatkowania emerytur.

Reprezentujący w debacie Koalicję Obywatelską Tusk, mówiąc o polityce społecznej, podkreślił również, że „800 plus mogło być już w czerwcu”. – Proponowaliśmy to. Kiedy Jarosław Kaczyński powiedział +będziemy w przyszłości dawali 800 plus od stycznia, powiedziałem „sprawdzam”, jeśli naprawdę to nie jest tylko gra wyborcza, zróbmy to razem już od czerwca. Ludzie mogli mieć już od czerwca 800 plus. Oni to zablokowali – ocenił.

Dodał, że dla KO jest rzeczą bardzo ważną, żeby emerytury naprawdę coś znaczyły. – Po decyzji o składce zdrowotnej, której nie można odliczyć od podatku, tak naprawdę polskie emerytki i emeryci dużo stracili. My proponujemy zniesienie opodatkowania emerytur i to będzie naprawdę bardzo solidne wsparcie. Myślimy też o przedsiębiorcach. Tu jest potrzebny cały pakiet, te decyzje są w 100 konkretach – powiedział.

Bosak o migracji

Krzysztof Bosak, odnosząc się do pytania migracji i unijnego pakietu migracyjnego zakładającego relokację imigrantów, powiedział: – Pakiet unijny zmuszający Polskę do relokacji, do przyjmowania nielegalnych imigrantów przedstawianych jako uchodźcy, należy odrzucić. To nie jest rozwiązanie, które służy obronie granic, to jest rozwiązanie, które ma zinstytucjonalizować ogromny strumień milionów ludzi z Azji, Afryki, którzy chcieliby się dostać do tego rezerwatu bogactwa, jakim jest Unia Europejska.

– Nie ma żadnej podstawy, żeby to, co finansuje rząd niemiecki, czyli statki wożące ludzi od wybrzeża Afryki na północ Morza Śródziemnego uznawać za kryzys. To nie jest kryzys. To rezultat działań państw europejskich. To trzeba zatrzymać używając siły, tak, jak robi Australia, straż przybrzeżna Australii ma prawo używać siły po to, żeby zawrócić łódź. Ta strategia działa – powiedział.

Lewica a migracja

Z kolei w ocenie Scheuring-Wielgus „Polska potrzebuje mądrej polityki migracyjnej, takiej, która daje nam bezpieczeństwo tu i teraz, ale również takiej, która nie pozwala na to, żeby w lasach umierały dzieci, tak jak teraz dzieje się to na granicy polsko-białoruskiej”.

– My na Lewicy mamy jasny pomysł, wzorowany na pomyśle kanadyjskim. Kanada co roku ustala limit osób, które mogą wjechać do kraju – poinformowała posłanka.

Jak tłumaczyła, dane osoby są sprawdzane pod najróżniejszym względem: karalności, są robione zdjęcia, pobierane linie papilarne. – To jest bardzo dobry model, bo w polityce migracyjnej trzeba zawsze mieć na pierwszym miejscu to, że człowiek zawsze pozostaje człowiekiem, przecież każdy z nas chciał wyjechać kiedyś za granicę po lepsze życie" – zaznaczyła. "Ja sama wyjeżdżałam do Londynu, kiedy byłam studentką i pracowałam na zmywaku i tak samo przyjeżdżają do nas ludzie za chlebem i za lepszą pracą – dodała posłanka.

Wiek emerytalny w debacie

Kandydaci pytani byli w debacie, które z dwóch rozwiązań popierają: przymusowe podwyższenie wieku emerytalnego czyli związanie wieku emerytalnego z sytuacją demograficzną czy koncepcję, która zakłada pozostawienie wieku emerytalnego na obecnym poziomie z dodatkowymi możliwościami jak m.in. emerytury stażowe.

Krzysztof Maj zauważył, że młodzi ludzie są zaniepokojeni o swoją emeryturę, tak naprawdę nie wiedzą na co mogą liczyć. – Słyszą legendy o tych zmianach, o podniesieniu wieku emerytalnego, o znikających miliardach złotych. Dzisiaj mają obawy, że 13, 14 emerytury to jest kupowanie głosów wyborców – zaznaczył.

– Młodzi przedsiębiorcy też chcą mieć wybór. Oni mówią o tym, że chcieliby mieć dobrowolność czy płacą na ZUS, bo mówią, że dzisiaj wolą o siebie sami zadbać. Oni są zaradni, a te wysokie składki na początku prowadzenia działalności bardzo im ułatwią funkcjonować w przedsiębiorstwie. Bezpartyjni nie chcą podniesienia wieku emerytalnego, ale gwarancję i stabilność w tym prawie dla wszystkich, żebyśmy wiedzieli, na jaką emeryturę na starość możemy liczyć – dodał.

Hołownia o programach socjalnych

Odnośnie do utrzymania programów socjalnych, Szymon Hołownia podkreślił, że Trzecia Droga bardzo szanuje pieniądze Polaków.

– Mówimy bardzo jasno i wyraźnie +nie+ rozdawnictwu, nikt nie zlikwiduje 500 plus, nikt nie zlikwiduje 13. emerytury, bądźcie spokojni. Ale jeżeli mówimy o tych kolejnych podwyżkach, o te kolejne 300 zł, to pozwólcie, że najpierw sprawdzimy, czy oni wam nie próbują dać z waszych albo z pożyczek, które zaciągną na wasze dzieci – mówił do wyborców Hołownia.

– My zamiast rozdawać na ślepo, również tym, którzy lubią jazdę na gapę, wolimy inwestować, dlatego wydamy 3 mld zł od razu na 100 tys. miejsc w polskich żłobkach. To 1/3 tego, co dzisiaj rząd wydaje na pilnowanie przez tłuste PiS-owskie koty łąki pod lotnisko w Baranowie. I druga rzecz, zainwestujemy 6 proc. PKB w szkołę z ciepłym posiłkiem, psychologiem, bez prac domowych i z odchudzoną podstawą programową – powiedział Hołownia.

O kolejności wypowiedzi zdecydowało losowanie, w każdej z rund była ona inna. Debatę prowadzili Anna Bogusiewicz-Grochowska i Michał Rachoń.

