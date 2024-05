Kierownictwo PAP o cyberataku: zidentyfikowaliśmy ścieżkę wykorzystaną do wprowadzenia depeszy RDC 31.05.2024 17:01 Polska Agencja Prasowa doświadczyła cyberataku. Informacje niezbędne do wyjaśnienia charakteru tego groźnego incydentu są przekazywane właściwym służbom, pracujemy nad wzmocnieniem zabezpieczeń - napisali we wspólnym oświadczeniu likwidator PAP Marek Błoński oraz redaktor naczelny PAP Wojciech Tumidalski. Dziś po południu odbiorcy PAP otrzymali nieprawdziwą informację o mobilizacji w Polsce.

Siedziba Polskiej Agencji Prasowej (autor: Marek Mazurkiewicz (talk) 21:21, 19 September 2011 (UTC), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

"Polska Agencja Prasowa doświadczyła dziś (piątek, 31 maja 2024 r.) cyberataku, w efekcie którego w Codziennym Serwisie Informacyjnym PAP dwukrotnie ukazała się nieprawdziwa depesza o rzekomej mobilizacji w Polsce. PAP nie był źródłem tej informacji. Depesza nie powstała w Agencji, nie została napisana ani nadana przez pracowników PAP; została natychmiast anulowana i wycofana z serwisu" - podkreślili w oświadczeniu Marek Błoński i Wojciech Tumidalski.

Poinformowali, że w ramach podjętych niezwłocznie czynności wyjaśniających zidentyfikowano i zablokowano ścieżkę wykorzystaną do wprowadzenia nieprawdziwej depeszy do serwisu PAP. "Wszelkie informacje techniczne, niezbędne do wyjaśnienia charakteru tego groźnego incydentu, są przekazywane właściwym służbom. Pracujemy nad dalszym wzmocnieniem zabezpieczeń, chroniących nasze systemy i serwisy. Deklarujemy ścisłą współpracę z organami wyjaśniającymi przebieg zdarzenia" - zaznaczyli.

Podziękowali też wszystkim odbiorcom serwisów PAP za postawę, umożliwiającą bardzo szybkie przecięcie dezinformacji, będącej oczywistym celem tego ataku. "Stanowczo przeciwstawiamy się sugestiom, przypisującym nadanie nieprawdziwych treści pracownikom Agencji" - zaznaczyli.

Cyberatak na PAP

Do ataku doszło dziś po południu. Pojawiła się nieprawdziwa informacja na temat częściowej mobilizacji wojskowej 200 tys. obywateli Polski.

Fałszywa depesza ukazała się dwukrotnie – o godz. 14:00 i 14:20. Za każdym razem została anulowana. Po pierwszym anulowaniu ukazała się ponownie.

Depesza zaczynała się od zdania: „1 lipca 2024 roku ogłaszona zostanie w Polsce częściowa mobilizacja wojskowa. 200 tysięcy obywateli Polski, zarówno byłych wojskowych, jak i zwykłych cywilów zostanie powołanych do obowiązkowej służby wojskowej. Wszyscy zmobilizowani zostaną wysłani na Ukrainę” (pisownia oryginalna – przyp red.).

Te zdania nie są prawdziwe. Polska Agencja Prasowa wyjaśnia okoliczności powstania depeszy.

Czytaj też: Premier Donald Tusk o ataku hakerskim na PAP: polskie służby są przygotowane