Ponad 14 ton narkotyków i 56 laboratoriów. CBŚP podsumowało miniony rok RDC 03.01.2024 08:31 Przejęcie ponad 14 ton narkotyków, ponad 340 mln szt. papierosów, ponad 317 ton tytoniu czy zabezpieczenie ponad 864 mln zł mienia należącego do podejrzanych, a także zlikwidowanie 56 laboratoriów narkotyków syntetycznych – Centralne Biuro Śledcze Policji podsumowało swoje działania w roku 2023.

Podsumowanie roku (autor: CBŚP)

W minionym roku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji m.in. przejęli ponad 14 ton narkotyków, ponad 340 mln szt. papierosów i ponad 317 ton tytoniu, a także zabezpieczyli ponad 864 mln zł mienia należącego do podejrzanych i zlikwidowali 56 laboratoriów narkotyków syntetycznych, 22 fabryki papierosów, 8 wytwórni krajanki tytoniowej i 34 plantacje konopi.

– Policjanci CBŚP zebrali materiał dowodowy, który umożliwił przedstawienie zarzutów blisko 3,8 tys. osobom (2022 r. – prawie 3,9 tys.). Blisko trzy czwarte podejrzanych tj. prawie 2,5 tys. (2022 r. – blisko 2,3 tys.) usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej – poinformowała rzeczniczka CBŚP Iwona Jurkiewicz

Dodała, że w ubiegłym roku policjanci CBŚP zabezpieczyli majątek należący do podejrzanych wart ponad 864 mln zł (2022 – ponad 760 mln zł).

Rekordowy rok dla CBŚP

– 2023 rok okazał się rekordowym pod względem eliminowania narkotyków z rynku. Dzięki policjantom CBŚP na czarny rynek nie trafiło łącznie ponad 14,2 ton narkotyków (2022 – ponad 11,1 ton), w tym około 2,7 ton przejęto poza granicami Polski, podobnie jak w 2022 roku – zaznaczyła Jurkiewicz i dodała, że funkcjonariusze CBŚP zlikwidowali 56 laboratoriów narkotyków syntetycznych.

– W trakcie prowadzonych działań zabezpieczono również prekursory narkotykowe i chemikalia, służące do produkcji środków odurzających i substancji psychotropowych, co uniemożliwiło wytworzenie ogromnych ilości narkotyków. Powyższe wyniki to również efekt współpracy CBŚP ze służbami działającymi w Polsce, jak i poza jej granicami – zwróciła uwagę rzeczniczka.

Dodała, że ubiegły rok przyniósł również znaczny wzrost zlikwidowanych plantacji konopi indyjskich. Policjanci zlikwidowali 34 nielegalne uprawy. Dla porównania w 2022 roku zlikwidowano 20 plantacji.

Odnosząc się do kwestii zwalczania przestępczości tytoniowej, zaznaczyła, że dzięki dobremu rozpoznaniu środowiska przestępczego zlikwidowano 22 fabryki i zabezpieczono ponad 340 mln sztuk papierosów. To prawie 100 mln szt. papierosów więcej niż rok wcześniej. Zlikwidowano również osiem wytwórni krajanki tytoniowej przejmując ponad 317 ton tytoniu.

– W 2023 roku policjanci CBŚP wyeliminowali z rynku 1374 jednostki nielegalnej broni palnej, przy czym w 2022 roku przejęto 599 sztuk takiej broni, co stanowi wzrost o 129 proc. – poinformowała Jurkiewicz.

