Brak pokory za kierownicą? Co czwarty młody kierowca uważa, że można przekraczać prędkość Olga Kwaśniewska 13.01.2023 16:35 Nie ma w nich pokory, jest za to zbyt duże zaufanie do własnych umiejętności. Młodzi kierowcy jeżdżą niebezpiecznie i arogancko - wynika z badań przeprowadzonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Wzięło w nich udział ponad półtora tysiąca respondentów.

Brak pokory za kierownicą? Co czwarty młody kierowca uważa, że można przekraczać prędkość (autor: pxhere)

Blisko 60 procent młodych kierowców uważa, że jeździ lepiej niż większość na drogach, a prawie 68 procent sądzi, że można jeździć szybko i bezpiecznie. Aż 96 procent natomiast uważa się za dobrych kierowców.

- Wszyscy polscy kierowcy mają bardzo, bardzo duże mniemanie o sobie. Ponad 90 procent uważa, że jest świetnymi kierowcami, nie popełnia błędów za kierownicą, świetnie ocenia sytuację na drodze, jest pewna swoich manewrów, a skoro tak, to zestawiliśmy to z drugim pytaniem, czy dopuszczalne jest np. przekraczanie prędkości w terenie zabudowanym o 30 km/h. I niestety bardzo wielu kierowców, aż co czwarty młody kierowca, powiedział, że tak - mówi Agnieszka Durska z PIU.





To - na tle wypadków i ofiar śmiertelnych, jak tragiczne zdarzenie z Lublina, w którym zginęło troje nastolatków, nie napawa optymizmem, bo zdaniem ekspertów młodzi kierowcy mają zbyt wybiórcze podejście do przepisów.

Czy rzeczywiście tak jest? Rozmawiała z nimi nasza korespondentka Olga Kwaśniewska.

Specjaliści podkreślają, że aby poprawić bezpieczeństwo na drogach, konieczne jest wprowadzenie obowiązkowych szkoleń dla młodych kierowców na płycie poślizgowej.

Czytaj też: Wypadek w pow. wyszkowskim na S8. Kobieta spłonęła w aucie