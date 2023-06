Dla kogo „bezpieczny kredyt” na mieszkanie? Wiceminister rozwoju o nowym programie Natalia Rozbicka 29.06.2023 13:37 Bezpieczny kredyt i konto oszczędnościowe z premią mieszkaniową z budżetu państwa. W poniedziałek 3 lipca startuje rządowy program, który ma ułatwić kupno mieszkania z dopłatą do pierwszych 120 rat. O szczegółach mówił w „Magazynie ekonomicznym” wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński.

Piotr Uściński o „bezpiecznym kredycie” (autor: RDC)

W poniedziałek wchodzi w życie program umożliwiający tzw. bezpieczny kredyt. Kredyt „dwa procent” będzie mieć niskie stałe oprocentowanie i dawać pewność w kwestii wysokości raty.

– Rata będzie malejąca, ale oprocentowanie będzie stałe i mamy pewność, że ono się nie zwiększy. Mamy zupełną przewidywalność tego, jakie będą koszty naszego kredytu – mówił w Radiu dla Ciebie wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński.

Żeby skorzystać z programu, nie trzeba mieć wkładu własnego, ale konieczna będzie zdolność kredytowa i odpowiedni wiek. \Program jest skierowany do osób do 45. roku życia.

Warto jednak odłożyć gotówkę. Stąd propozycja konta oszczędnościowego.

– Można otworzyć takie konto mieszkaniowe, jeżeli do tej pory nie miało się mieszkania, albo można otworzyć na dziecko, już od 13. roku życia, i wpłacać od 500 do 2 tysięcy złotych miesięcznie przez okres od 3 do 10 lat – dodał wiceminister.

Można również – zamiast wkładu własnego – skorzystać gwarancji BGK.

Z rządowych szacunków wynika, że na programie skorzystać może 30–40 tysięcy kredytobiorców rocznie.

„Bezpieczny kredyt” – szczegóły

1 lipca tego roku wejdzie w życie ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadza m.in. „bezpieczny kredyt 2 proc.” z dopłatą państwa do rat i konto mieszkaniowe z możliwością uzyskania premii mieszkaniowej z budżetu państwa.

Kredyty będą udzielane przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i wprowadzą produkt do swojej oferty.

– Jesteśmy gotowi do uruchomienia 3 lipca programu „bezpieczny kredyt 2 proc.”, na razie dwa największe banki – powiedział konferencji prasowej minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

– Czekamy na pozostałe banki, które chcą w tym programie uczestniczyć, pięć kolejnych banków finalizuje zawarcie umowy, a do końca roku w zasadzie wszystkie banki chcą wejść w program – dodał minister.

