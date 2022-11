Bartosz Marczuk: Polsce nie grozi recesja, ale wzrost gospodarczy może być mniejszy Cyryl Skiba 12.11.2022 15:52 Polsce nie grozi recesja - uważa Bartosz Marczuk. Wiceszef Polskiego Funduszu Rozwoju podkreślał w "Poranku RDC", że trzeba się jednak przygotować na zahamowanie gospodarki.

Bartosz Marczuk (autor: RDC)

- W przyszłym roku rzeczywiście jest przewidywane mocne spowolnienie i taki konsensus rynkowi mówi o około jednego procenta, ale to wciąż jest wzrost gospodarczy. Oczywiście przyzwyczailiśmy się do nieco wyższego wzrostu, ale to są też czynniki ogólnoświatowe, zewnętrzne - mówił gość Grzegorza Chlasty.





Otwarte pozostaje pytanie o wpływ sytuacji makroekonomicznej na polski rynek pracy.

- Myślę, że możemy mówić w takim dość spokojnym tonie. To wynika z głębokości naszego rynku pracy, Też z bardzo dywersyfikowanej gospodarki, jaką jest polska gospodarka. Do tego oczywiście dochodzi aspekt demograficzny, czyli malejące roczniki, które wchodzą na rynek pracy. Do tego dochodzi doświadczenie pracodawców z poszczególnych kryzysów, kiedy nauczyli się, że nie warto zbyt pochopnie zwalniać pracowników, bo później trudno jest ich zastąpić - tłumaczył Bartosz Marczuk.





Ekspert ocenił, że zmniejszy się natomiast dynamika wzrostu płac.

Posłuchaj całej rozmowy: Bartosz Marczuk w "Poranku RDC"