Unijni ministrowie przyjęli Apel warszawski ws. cyberbezpieczeństwa Europy

Unijni ministrowie ds. cyberbezpieczeństwa przyjęli tzw. Apel warszawski, aby wzmocnić cyberodporność UE - przekazał w środę wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Ministrowie wskazali m.in. na potrzebę współpracy cywilno-wojskowej dot. cyberbezpieczeństwa, w tym na linii UE-NATO.

Krzysztof Gawkowski (autor: PAP/Paweł Supernak)

Wicepremier powiedział w środę w Warszawie po zakończeniu nieformalnego spotkania Rady UE ds. Telekomunikacji, Transportu i Energii (TTE), że ministrowie krajów UE odpowiedzialni za cyberbezpieczeństwo przyjęli przez aklamację, czyli jednomyślnie, tzw. Apel warszawski (Warsaw Call). "Mam nadzieję, że dzisiaj zrobiliśmy jeden, ale wielki krok ku lepszemu cyberbezpieczeństwu Polski i Europy" - wskazał i dodał, że Unia Europejska "nie tylko mówi, ale też robi".

"Trwająca agresja Rosji przeciwko Ukrainie stworzyła nowy kontekst strategiczny" związany z cyberbezpieczeństwem UE - wskazali ministrowie w Apelu. Wezwali w nim m.in. do sprawnego przyjęcia unijnego planu zarządzania kryzysowego w zakresie cyberbezpieczeństwa (Cyber Blueprint), a następnie do przetestowania go w ramach ćwiczeń.

Apel o zacieśnienie współpracy

Zaapelowali o zacieśnianie współpracy nt. cyberbezpieczeństwa między państwami członkowskimi a podmiotami UE. Wskazali na potrzebę zacieśnienia współpracy cywilno-wojskowej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, w tym na linii UE-NATO. Ministrowie chcą także kontynuacji i dalszego rozwoju ocen ryzyka cyberbezpieczeństwa, w tym scenariuszy ryzyka na poziomie UE dla kluczowych sektorów.

Odnieśli się również do dyrektywy NIS 2 (ustanawia jednolite ramy prawne w celu utrzymania cyberbezpieczeństwa w sektorach krytycznych w całej UE - red.), która powinna według nich być głównym aktem prawnym dotyczącym cyberbezpieczeństwa. "Zdecydowanie przestrzegamy przed fragmentacją, powielaniem lub nakładaniem się przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa w całej UE" - podkreślili. Dodali, że wdrażanie przepisów powinno być zharmonizowane między krajami i sprzyjać innowacjom.

Plan wdrożenia nowych technologii

W Apelu warszawskim zwrócono też uwagę na potrzebę opracowania skoordynowanego planu wdrożenia nowych technologii mających wpływ na cyberbezpieczeństwo, a także harmonizacji działań na rzecz inwestycji w ten sektor. Ministrowie wezwali również do zwiększenia wysiłków na rzecz zwalczania niedoboru specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa w UE. Zachęcili do podejmowania zwiększonych i bardziej skoordynowanych wysiłków na rzecz ochrony infrastruktury kabli podmorskich przed zagrożeniami, zarówno "fizycznymi, jak i cyber".

"Relacje transatlantyckie zaczynają budzić niepokój; w Stanach Zjednoczonych Europa widzi strategicznego partnera, ale musi też mówić o własnym bezpieczeństwie, które będzie polegało na suwerenności technologicznej, wielkich środkach finansowych, które zostaną przeznaczone na obronę i cyberbezpieczeństwo i przede wszystkim w szukaniu wzajemnych partnerstw i wsparcia" - powiedział Gawkowski.

"Widzimy, że kraje, instytucje, infrastruktura Unii Europejskiej nadal są celem ataków cybernetycznych; wzrasta też liczba ataków hybrydowych, które jeszcze bardziej zmieniają obraz zagrożeń i wymagają jeszcze większej koordynacji działań w Unii i z partnerami" - oceniła Henna Virkkunen, wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji Europejskiej ds. suwerenności technologicznej, bezpieczeństwa i demokracji.

Rada UE ds. Telekomunikacji, Transportu i Energii (TTE) odbyła się 4 i 5 marca w Warszawie, w ramach polskiej prezydencji w Radzie UE. Było to nieformalne spotkanie unijnych ministrów ds. cyberbezpieczeństwa, w którym, oprócz Krzysztofa Gawkowskiego i Henny Virkkunen, udział wzięli przedstawiciele wszystkich państw członkowskich, a także Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) oraz Europejskiego Centrum Komunikacji i Kultury (ECCC).

