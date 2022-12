Apel prezydenta do parlamentu nt. ustawy o SN i decyzja ws. noweli Prawa oświatowego RDC 15.12.2022 11:53 Apeluję do całego parlamentu, aby spokojnie i konstruktywnie pracować nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym – powiedział w czwartkowym wystąpieniu Prezydent RP. Andrzej Duda przekazał również, że nie podpisze nowelizacji Prawa oświatowego.

Wystąpienie Prezydenta RP Andrzej Dudy (autor: Leszek Szymański/PAP)

Podczas czwartkowego oświadczenia dla mediów w Pałacu Prezydenckim w Warszawie prezydent Andrzej Duda zaapelował do parlamentu „aby spokojnie i konstruktywnie pracować nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym”.

Prezydent przekazał również, że po zapoznaniu się z głosami licznych organizacji społecznych zdecydował o niepodpisaniu nowelizacji Prawa oświatowego.

#NaŻywo | Oświadczenie Prezydenta RP [Sygnał udostępniony przez TVP INFO] https://t.co/UsBjK7qmjq — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) December 15, 2022

Apel prezydenta do parlamentu – szczegóły

– Dla mnie jedna rzecz jest najważniejsza. Ja proszę i apeluję do całego parlamentu, nie tylko do strony rządowej, nie tylko do Zjednoczonej Prawicy, nie tylko do tych, którzy stanowią większość parlamentarną, ale do całej naszej sceny parlamentarnej, do wszystkich ugrupowań, aby spokojnie i konstruktywnie nad tym pracować – powiedział Andrzej Duda, odnosząc się do projektu nowelizacji ustawy o SN, nad którym w czwartek prace rozpocznie Sejm. Projekt ma spełnić kluczowy tzw. kamień milowy, pozwalający na wypłatę Polsce środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Prezydent zaznaczył, że rozumie, iż „wszyscy mają dobrą wolę i wszystkim zależy na tym, żeby pieniądze z KPO jak najszybciej do Polski trafiły”.

– To jest oczywiste. Ale pamiętajmy o tym, że równie ważne jest zachowanie porządku społecznego, porządku ustrojowego, porządku prawnego, a przede wszystkim także i absolutne zapewnienie praworządności rozumianej także jako zagwarantowanie praw obywateli. Z mojego punktu widzenia, jako prezydenta Rzeczypospolitej, to jest kwestia fundamentalna – oświadczył prezydent Duda.

Co z nowelą Prawa oświatowego?

Prezydent poinformowała również o swojej decyzji w sprawie nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, regulującej m.in. zasady działalności organizacji i stowarzyszeń w szkołach i przedszkolach, zwiększającej nadzór kuratorów, a także wprowadzającej zmiany w edukacji domowej.

– Przyszły do mnie dokładnie 133 listy protestacyjne. Niektóre z tych listów są podpisane przez nawet kilkadziesiąt organizacji społecznych – podkreślił prezydent Andrzej Duda.

W ocenie Dudy mimo długo prowadzonych prac nad ustawą nie udało się osiągnąć społecznego kompromisu. Zwracał uwagę, że nie było wysłuchania publicznego, a projekt nowelizacji był przedłożeniem poselskim, co ograniczyło konsultacje społeczne.

– Projekt ten nie uzyskał, jak widać, szerokiej społecznej akceptacji – podkreślił prezydent. – Z każdej strony sceny politycznej podmioty znajdują w tej ustawie punkty, co do których mają bardzo poważne wątpliwości i wobec których protestują – dodał.

Jego zdaniem ustawa nie zapewnia tego, na czym mu zależy, czyli spokoju. – Nie potrzebujemy dzisiaj w Polsce dodatkowych napięć – powiedział Duda.

– W związku z powyższym podjąłem decyzję, że nie podpiszę tej ustawy. Odmawiam podpisania tej ustawy – poinformował prezydent. – Rozumiem, że jakaś część osób będzie zawiedziona, ale rozumiem, że jakaś część, duża część naszego społeczeństwa uspokoi się także dzięki temu, że ta decyzja jest taka, a nie inna – dodał.

Czytaj też: Lasy Państwowe pozywają ambasadę rosyjską ws. ośrodka w Skubiance