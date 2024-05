Trzy osoby z zarzutami działania na rzecz obcego wywiadu. Chodzi o podpalenia RDC 29.05.2024 16:16 Trzy osoby zatrzymane przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego usłyszały zarzuty za działalność na rzecz obcego wywiadu. Zostały aresztowane na trzy miesiące - poinformowała Prokuratura Krajowa. Mieli podejmować działania dywersyjne i sabotażowe.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (autor: ABW)

Trzy osoby usłyszały zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu, trafiły do aresztu - poinformowała Prokuratura Krajowa. Osoby te miały podejmować działania dywersyjne i sabotażowe.

- Na polecenie prokuratora dolnośląskiego pionu PZ Prokuratury Krajowej funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali trzy osoby w śledztwie dotyczącym prowadzenia działalności na rzecz obcego wywiadu. Wśród zatrzymanych jest jeden obywatel RP oraz dwóch obywateli Białorusi - poinformowała Prokuratura Krajowa.

Podpalenia w różnych częściach kraju

Przekazała, że prokurator przedstawił trzem zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu prowadzenie działalności na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej oraz branie udziału w działalności wywiadu rosyjskiego i podejmowanie w zamian za obietnicę uzyskania korzyści majątkowych działań dywersyjnych i sabotażowych na terenie Polski.

- Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, obawę matactwa, ucieczki, ukrycia się podejrzanych oraz grożącą im surową karę prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd w pełni podzielił stanowisko prokuratora, uwzględnił wnioski i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec trzech podejrzanych - poinformowała PK. Grozi im nawet dożywocie.

- 27 maja br., na terenie Warszawy, Pruszkowa oraz woj. pomorskiego, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali trzech mężczyzn – obywatela Polski oraz dwóch obywateli Białorusi – podejrzewanych o dokonywanie podpaleń obiektów w różnych częściach kraju - poinformowała z kolei w komunikacie ABW.

Dodano, że są to kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej, której zadaniem było dokonywanie sabotażu, w szczególności podpaleń, na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. - W styczniu br. ABW zatrzymała obywatela Ukrainy, który czynił przygotowania do podpaleń obiektów na terenie Wrocławia. W toku przeprowadzonych czynności procesowych ujawniono i zabezpieczono m.in. przedmioty mogące służyć do realizacji kolejnych tego typu działań sabotażowych - przekazała ABW.

Czytaj też: Mieli organizować przekraczanie granicy cudzoziemcom. Wśród 10 podejrzanych urzędnicy