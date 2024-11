Prokuratura wszczęła śledztwo dot. utrudniania postępowania ws. wypadku na A1

Wszczęto śledztwo dot. utrudniania postępowania ws. wypadku na A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. W czwartek informację przekazała Prokuratura Okręgowa w Katowicach. Do wypadku doszło we wrześniu 2023 r. na autostradzie w woj. łódzkim. Podejrzany o jego spowodowanie kierowca BMW Sebastian M. zbiegł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.