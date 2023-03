13,1 mld zgromadzili Polacy w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych Adam Abramiuk 02.03.2023 10:35 Z tej kwoty 52% to pieniądze wpłacone przez pracowników - a reszta pochodzi od pracodawców i od państwa. 1 marca ruszył ponowny autozapis do programu.

Grzegorz Chlasts i wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk (autor: RDC)

- Przy zapisach mamy trzy grupy osób - tłumaczy mówił wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Bartosz Marczuk.

- Pierwsza grupa to są Ci, którzy dalej chcę oszczędzać. Ci nie robią nic. Druga grupa to Ci, którzy nie oszczędzali, wypisali się ale chcą oszczędzać i Ci tez nie muszą robić nic. Bo właśnie tak dział autozapis. I trzecia grupa, to są Ci, którzy nie oszczędzali w PPK i dalej nie chcą oszczędzać. Te osoby składają w marcu bardzo prostą deklaracje u swojego pracodawcy - tłumaczy.

Wiceprezes PFR wyjaśnia jak dokładnie działa PPK.

- W skrócie działa to tak, że jak ktoś zarabia 5 tysięcy brutto to 100 złotych odkłada sam ze swojej pensji netto, a w uproszczeniu drugie 100 złotych otrzymuje od swojego pracodawcy i od państwa - mówi.

W przypadku wycofania środków z PPK - musimy to zrobić w całości.

- Są też przypadki, gdy możemy wypłacać część środków - dodaje Marczuk.

- Może to być ciężkie zachorowanie i wtedy możemy wypłacić część pieniędzy. Może to być wkład własny na mieszkanie. Może to być również u osoby, która ukończyła 60 lat. I ostatni przypadek to tak zwane zwroty. Ktoś oszczędza pół roku i zwraca sobie te pieniądze na rachunek bankowy - tłumaczy.

Autozapis do PPK obejmuje wszystkich między 18 a 55 rokiem życia.

Posłuchaj całej rozmowy: Poranek RDC: Ruszył ponowny autozapis do PPK