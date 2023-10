„Przepis na koalicję chaosu”. Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało nowy spot RDC 07.10.2023 10:32 Inicjatywa Polska, Platforma Obywatelska, Partia Zielonych, Polska 2050, Unia Europejskich Demokratów, PSL, Partia Razem, Nowa Lewica - to przepis na chaos, na koalicję chaosu - mówił w sobotnim spocie PiS premier Mateusz Morawiecki. Tylko PiS może powstrzymać koalicję chaosu - oświadczył.

„Przepis na koalicję chaosu”. Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało nowy spot (autor: Kadr ze spotu Prawa i Sprawiedliwości)

W najnowszym sobotnim spocie Prawa i Sprawiedliwości premier Mateusz Morawiecki mówił, że PiS zapewni Polakom lepsze życie, gwarantując m.in. niższy wiek emerytalny czy zakaz wyprzedaży majątku.

„Przepis na chaos”

- Inicjatywa Polska, Platforma Obywatelska, Partia Zielonych, Polska 2050, Unia Europejskich Demokratów, PSL, Partia Razem, Nowa Lewica. Wiecie co to za lista? To przepis na chaos. Na koalicję chaosu. Ośmiu prezesów, osiem różnych programów, osiem partii. To przepis na to, żeby Polska stanęła na lata w miejscu, pogrążyła się w letargu - mówił szef rządu w spocie.

Jak dodał, „wrócą problemy, bezrobocie, umowy śmieciowe, praca za 5 zł”.

- Jest lepszy plan. Życie jak na Zachodzie, bez tych wszystkich emigranckich problemów z Zachodu. To niższy wiek emerytalny. To zakaz wyprzedaży majątku, to ochrona Polski przed przymusową relokacją. Tylko Prawo i Sprawiedliwość może powstrzymać koalicję chaosu. 15 października tylko PiS - oświadczył premier Mateusz Morawiecki.

Spotkania z mieszkańcami

Kampania wyborcza wchodzi na ostatnią prostą i główni liderzy wyjadą na kolejne spotkania z mieszkańcami. Szereg konwencji wojewódzkich Prawo i Sprawiedliwość zaplanowało na ostatni weekend kampanii. Prezes PiS Jarosław Kaczyński w sobotę będzie w Białymstoku o godz. 12.30 i w Lublinie o godz. 18, a w niedzielę o godz. 14 w Rzeszowie. Aktywni będą również wiceprezesi PiS. Szef rządu Mateusz Morawiecki w sobotę o godz. 18 spotka się z mieszkańcami Mysłowic, a była premier Beata Szydło będzie tego dnia w Rudzie Śląskiej (godz. 11) i Bielsku-Białej (godz. 17.30).

