Popieram zmiany w przepisach, ale samo wsparcie w kredytach nie wystarczy - Jan Śpiewak w RDC o programie "Pierwsze Mieszkanie" Mariusz Niedźwiecki 27.02.2023 16:20 Aktywista z Warszawy Jan Śpiewak chce spotkać się z ministrem rozwoju i technologii i rozmawiać o propozycjach zmian dotyczących kredytów hipotecznych. Rządowy program zakłada wprowadzenie w niektórych wypadkach oprocentowania maksymalnie w wysokości 2 proc.

Jan Śpiewak (autor: RDC)

- To nie wystarczy, żeby polepszyć sytuację mieszkaniową Polaków. Trzeba np. podnieść podatki od hurtowego zakupu mieszkań przez firmy - uważa Śpiewak.

- Jeszcze raz będziemy go przekonywać do tych rozwiązań. Zadeklarowałem publiczne wsparcie, dla tego co minister Buda publicznie zaproponował, ale to musi iść w pakiecie. Nie może być tylko tak, że zwiększamy popyt na mieszkania, sztucznie pompujemy ceny, dajemy pieniądze tym zamożniejszym Polakom a reszta ma obejść się smakiem - mówił gość RDC.

Program "Pierwsze Mieszkanie" dla osób do 45 roku życia zakłada dopłatę państwa do kredytu hipotecznego nawet przez 10 lat. Do programu mają się kwalifikować także mieszkania z rynku wtórnego.

Kredyty za zasadach z rządowego programu miałyby wystartować już w wakacje.

