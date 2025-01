Marek Sawicki w RDC o 800 plus: zmiany nie powinny dotyczyć tylko Ukraińców

Zmiany w wypłacaniu 800 plus nie powinny dotyczyć tylko Ukraińców — zaznaczył w Polskim Radiu RDC Marek Sawicki. Marszałek senior i poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego odniósł się do zapowiedzi modyfikacji wypłacania świadczenia. Kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski wskazywał, że musi być to uzależnione od tego czy uchodźcy z Ukrainy mieszkają, pracują i rozliczają się w Polsce. PiS złożył także projekt uchwały w tej sprawie.