Z łomem w ręku napadł na ekspedientkę. Tymczasowy areszt dla 31-latka Cyryl Skiba 21.02.2024 11:28 Płońscy kryminalni zatrzymali 31-latka, który napadł na ekspedientkę w sklepie spożywczym w Nowym Mieście. Zamaskowany mężczyzna, grożąc kobiecie łomem, zażądał wydania pieniędzy. Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia. Trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące.

- Sprzedawczyni wykazała się sporą odwagą i skutecznością - relacjonuje Kinga Drężek-Zmysłowska z powiatowej policji. - Zamaskowany mężczyzna, w kominiarce, z kapturem na głowie wszedł do sklepu i chwilę chodził między półkami. Gdy podszedł do kasy, kupił drobne przedmioty, a następnie wyciągnął łom. Grożąc nim ekspedientce, zażądał wydania pieniędzy i próbował wejść za ladę. Kobieta szybko zareagowała, wyciągnęła gaz pieprzowy i obroniła przed napastnikiem. Mężczyzna uciekł, nie osiągając swojego celu - mówi.

W ustaleniu sprawcy pomógł monitoring. Gdy policjanci zapukali do drzwi 31latka ten próbował najpierw ukryć się. Później próbował uciec przez okno. Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia. Trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące.

