Skażona woda w gminie Raciąż k. Płońska. Bakteria w dwóch wodociągach Alicja Śmiecińska 04.07.2023 19:25 Bakterie z grupy coli w gminie Raciąż w powiecie płońskim. Wykryto je w dwóch wodociągach - w Szczepkowie i Uniecku. Wodę można pić wyłącznie po przegotowaniu. Problem ma prawie 2 tysiące mieszkańców.

Woda (autor: pixabay)

W wodociągu w Szczepkowie i Uniecku wykryto bakterie z grupy coli.

- Na chwilę obecną obowiązuje warunkowa przydatność wody do spożycia w obydwu wodociągach. W dniu dzisiejszym miały być pobrane próby do badań i oczekujemy na wyniki. Woda nadaje się jedynie do spożycia po przegotowaniu. Nie można jej spożywać na surowo - mówi Agnieszka Kaczyńska z płońskiego sanepidu.



- Picie wody prosto z kranu może doprowadzić do rozstroju żołądka - dodaje Kaczyńska. - Wtedy możemy spodziewać się różnych dolegliwości jelitowo-żołądkowych. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z obniżoną odpornością, osoby starsze oraz małe dzieci - wskazuje.





Skażony wodociąg został zdezynfekowany, Wyniki pobranych próbek mają być jeszcze w tym tygodniu.

