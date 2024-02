Ciała matki i córki w mieszkaniu koło Płońska. W lokalu był pijany brat starszej kobiety Alicja Śmiecińska 13.02.2024 11:12 Tajemnicza śmierć matki i córki w Skarżynie w powiecie płońskim. W mieszkaniu znaleziono ciała 40 i 60-latki. Był tam też pijany mężczyzna - brat starszej kobiety.

Sekcja zwłok wyjaśni przyczyny śmierci dwóch kobiet w Skarżynie w powiecie płońskim. Ich ciała znaleziono w mieszkaniu, to matka i córka w wieku 60 i 40 lat. W lokalu przebywał też brat matki.

- Na ciałach kobiet nie było żadnych obrażeń - mówi prokurator rejonowy w Płońsku Ewa Ambroziak. - Żeby stwierdzić, co było przyczyną zgonu, została zarządzona sekcja zwłok. Prawdopodobnie na pewno zgon związany jest z nadużyciem alkoholu. Czy to alkoholu toksycznego, czy to ilością tego alkoholu. Takie są na razie wstępne założenia. Muszą zostać zweryfikowane w sekcji - tłumaczy.

Ciała kobiet znalazł w niedzielę ich sąsiad. Mężczyzna, który był przy zwłokach, jest inwalidą, porusza się na wózku.

