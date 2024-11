Rodzeństwo zatrute oparami środka na gryzonie. Co ze stanem zdrowia bliźniąt?

Niewykluczone, że 9-letnie bliźniaki spod Płońska, które zatruły się silnie toksycznym środkiem na gryzonie, wrócą na Boże Narodzenie do domu — dowiedziała się dziennikarka Polskiego Radia RDC. Do poważnego zdarzenia doszło w połowie października. Trujący preparat do zwalczania nornic miał zakopać ojciec dzieci w polu.