Pijany próbował odjechać autem. Policjantom zarzucił, że „się go czepiają”

Wyszedł z baru chwiejnym krokiem, a następnie wsiadł do samochodu i próbował odjechać. Powstrzymali go policjanci. Do zdarzenia doszło w Płońsku. Podczas kontroli okazało się, że 30-latek miał prawie trzy promile alkoholu i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Funkcjonariuszom zarzucił, że „się go czepiają”.