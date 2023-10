Karty do głosowania wyniesione z lokalu w pow. płońskim 15.10.2023 18:22 Policja w Płońsku otrzymała w niedzielę zgłoszenie o wyniesieniu z lokalu wyborczego kart do głosowania. Do zdarzenia doszło w jednej z obwodowych komisji wyborczych na terenie tego powiatu. W sprawie tej prowadzone są ustalenia.

Wybory 2023 (autor: Wojtek Jargiło/PAP)

Jak poinformowała w niedzielę rzeczniczka policji w Płońsku kom. Kinga Drężek-Zmysłowska, zawiadomienie o wyniesieniu kart do głosowania dotyczyło lokalu obwodowej komisji wyborczej na terenie tego powiatu.

Osoby, której dotyczyło zgłoszenie na razie nie zatrzymano. Nie było już jej na miejscu - zaznaczyła kom. Drężek-Zmysłowska. Dodała, że w sprawie prowadzone są obecnie ustalenia, dotyczące okoliczności zdarzenia.

Zgodnie z art. 497a Kodeksu wyborczego, kto w dniu wyborów wynosi kartę do głosowania poza lokal wyborczy lub taką kartę poza lokalem wyborczym przyjmuje lub posiada, nie będąc do tego uprawnionym, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Powiat płoński należy do okręgów wyborczych: nr 16 w wyborach do Sejmu, gdzie wybieranych jest 10 posłów oraz nr 39 w wyborach do Senatu, gdzie do zdobycia jest jeden mandat.

