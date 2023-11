Dwóch zabójców zatrzymanych podczas nalotu służb na fabrykę nielegalnych papierosów RDC 10.11.2023 08:32 Policjanci zatrzymali dwóch groźnych gangsterów, mających na koncie zabójstwa. Poszukiwany Marek N. ps. Marek z Marek oraz Marcin W. ps. Diabeł zostali schwytani podczas likwidacji nielegalnej fabryki papierosów w powiecie płońskim. Oprócz nich funkcjonariusze zatrzymali jeszcze sześć osób.

10 Dwóch zabójców zatrzymanych podczas nalotu służb na fabrykę nielegalnych papierosów (autor: CBŚP)

Funkcjonariusze z Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji i Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie od pewnego czasu zajmowali się rozpracowywaniem grupy przestępczej, która produkowała nielegalne papierosy na terenie powiatu płońskiego w województwie mazowieckim.

Zatrzymanych dwóch zabójców

W związku z tym, że wśród osób które miały pracować w fabryce, mogły znajdować się osoby szczególnie niebezpieczne, funkcjonariusze bardzo starannie przygotowali się do działań. - Podczas akcji CBŚP i KAS wsparli kontrterroryści z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” i Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Warszawy i Olsztyna, a także policjanci stanowiący załogi helikopterów z Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP - poinformowała w piątek rzeczniczka CBŚP podinsp. Iwona Jurkiewicz.

Dodała, że śledczy namierzyli posesję, na której miała być prowadzona przestępcza działalność. - Z uzyskanych informacji wynikało, że jedną z osób zajmujących się produkcją papierosów był poszukiwany listem gończym Marek N. ps. Marek z Marek, który ukrywał się przed organami ścigania od kilku miesięcy - przekazała podinsp. Iwona Jurkiewicz.

To jeden z najgroźniejszych przestępców w naszym kraju, który w marcu tego roku został skazany przez sąd na karę dożywocia za podwójne zabójstwo. Doszło do niego w 2000 roku w pubie „Tartak” w Nowym Dworze Mazowieckim. Marek N. razem z Danielem E. ps. Hulio weszli wówczas do pełnego lokalu i oddali strzały z kałasznikowa i pistoletu maszynowego. Zginęło dwóch liderów „grupy nowodworskiej”.

- Kolejnym zatrzymanym jest Marcin W. ps. Diabeł, który przebywał na warunkowym zwolnieniu po odbyciu kary 20 lat pozbawienia wolności za zabójstwo, którego dokonał przy użyciu broni palnej - przekazała Jurkiewicz.

4 mln nielegalnych papierosów

Podczas akcji służb zlikwidowana została fabryka papierosów działająca w jednym z pomieszczeń gospodarczych na prywatnej posesji. Zabezpieczono tam prawie 4 mln papierosów bez polskich znaków akcyzy. Gdyby trafiły one na rynek, Skarb Państwa straciłby prawie 5 mln złotych.

W trakcie działań zatrzymano w sumie ośmiu zaskoczonych mężczyzn. Jak ustaliła PAP, oprócz groźnych gangsterów mających na koncie zabójstwa są wśród nich właściciel posesji, czy Białorusini zajmujący się produkcją kontrabandy. Część osób została zatrzymana w samochodzie przewożącym papierosy, a część na terenie posesji.

Funkcjonariusze mazowieckiej Służby Celno-Skarbowej i stołecznego CBŚP po zatrzymaniu podejrzanych przeszukali kolejne pomieszczenie gospodarcze. - W innym pomieszczeniu gospodarczym służby odkryły w specjalnie do tego przygotowanym namiocie uprawę konopi - podała rzecznik Szefa Krajowej Administracji Skarbowej mł. asp. Justyna Pasieczyńska.

- Prokuratura wszczęła śledztwo. Wszystkim mężczyznom przedstawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz produkcji nielegalnych papierosów. Złożyliśmy osiem wniosków o tymczasowe aresztowanie do sądu - przekazała z kolei prokurator rejonowa w Płońsku Ewa Ambroziak.

Sąd podzielił stanowisko prokuratury i zastosował wobec nich areszt na 3 miesiące. Dalsze czynności w tej sprawie wykonują policjanci Zarządu w Warszawie CBŚP pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Płońsku.

Źródło: PAP Autor: RDC /PL