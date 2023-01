Zmiany tras najważniejszych linii autobusowych w Płocku Izabela Stańczak 11.01.2023 19:21 W Płocku zmienią się trasy najważniejszych linii autobusowych. Komunikacja miejska chce dostosować częstotliwość kursów do potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

Zmiany tras najważniejszych linii autobusowych w Płocku (autor: Komunikacja Miejska Płock)

Plan zmian komunikacyjnych zakłada, że autobusy na liniach priorytetowych będą kursowały co 15 minut, na liniach głównych co pół godziny, a na liniach uzupełniających co godzinę.

– Nie jest to żadna rewolucja tylko dostosowanie do potrzeb i oczekiwań mieszkańców oraz podniesienie komfortu dla podróżujących. Najważniejszym elementem proponowanych zmian jest zwiększenie częstotliwości kursowania linii priorytetowych, czyli 3, 19 i 22 – mówi wiceprezydent Płocka Piotr Dyśkiewicz.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że 80 proc. mieszkańców Płocka wybiera przejazdy ośmioma liniami. I to właśnie na nich wprowadzone zostaną zmiany.

– 3, 7, 14, 19, 20, 22, 26, i 25 to najważniejsze linie, reszta jest socjalnym dodatkiem do tych 80 procent przewozów ośmioma liniami. Dlatego optymalizacja oferty przewozowej polega przede wszystkim na uatrakcyjnieniu oferty na najważniejszych z tych linii – mówi właściciel firmy zajmującej się badaniem rynku i układaniem rozkładów jazdy, która przygotowała propozycję zmian, Marcin Gromadzki.

Przewoźnik zachęca do konsultacji społecznych w sprawie zmian. Od czwartku 12 stycznia na stronie komunikacji miejskiej dostępny będzie formularz, na którym można zgłaszać uwagi oraz propozycje do wyznaczonych tras. Tam także pojawi się mapa z propozycją zmiany tras.

Przewidziano również spotkania otwarte. Pierwsze z nich odbędzie się w środę 18 stycznia o godzinie 17:30.

