Zmarł po policyjnej interwencji. Są wstępne wyniki sekcji 32-latka Katarzyna Piórkowska 15.12.2022 16:44 Do śmierci 32-latka nie przyczyniły się osoby trzecie - wynika ze wstępnych wyników sekcji zwłok mężczyzny, który w poniedziałek nad ranem zmarł w szpitalu wojewódzkim w Płocku po interwencji policji. Wcześniej mężczyzna dobijał się do mieszkania byłej partnerki. W czasie interwencji policji był agresywny.

Policja (autor: KSP)

Funkcjonariusze zastosowali wobec niego środki przymusu bezpośredniego. O wynikach sekcji mówi zastępca prokuratora rejonowego w Płocku Marcin Policiewicz.

- Nie stwierdzono na ciele mężczyzny żadnych obrażeń, które mogłyby skutkować jego zgonem. Przyczyna zgonu to niewydolność krążeniowo-oddechowa. Na ten moment na tle nieznanym. Ewentualnie, co do przyczyny tej niewydolności, dadzą wyniki badań histopatologicznych i dalsze czynności - wyjaśnia.



Przy przyjęciu do szpitala mężczyzna miał we krwi 2,67 promila alkoholu. Pobrano próbki krwi do dalszych badań.

W charakterze świadków przesłuchani zostali policjanci.

