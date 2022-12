Wigilia dla samotnych seniorów z Płocka. W planach kolędowanie, posiłek i prezenty Izabela Stańczak 14.12.2022 21:25 Wspólny posiłek, koncert kolęd i drobne upominki. Prawie 600 samotnych seniorów z Płocka, Mławy i Płońska weźmie udział w wigilii przygotowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS.

Wigilia dla samotnych seniorów z Płocka. W planach kolędowanie, posiłek i prezenty (autor: pixabay)

- Przewidziana jest oczywiście kolacja wigilijna, przygotowana oczywiście przez naszą restaurację Gary Babci Krysi oraz naszą sekcję kulinarną AS COOK. Będzie także koncert kolęd, będą świąteczne upominki, będzie wspólne składanie życzeń, a to, co najważniejsze - będzie rodzinna atmosfera, bo dla wielu osób, które będą uczestnikami naszego spotkania wigilijnego będzie to jedyne spotkanie wigilijne w tym roku - mówi prezes stowarzyszenia Rafał Chmielewski.



Podczas wigilii odbędzie się także wspólne śpiewanie kolęd i występ chóru Peueri et Puelle Cantores Plocenses. Nie zabraknie również upominków.

- Będzie to paczka o wartości około 45 zł. W paczce znajdzie się świeca produkowana przez naszą sekcję. Znajdą się również smakowitości z naszej spiżarni Babci Krysi. Będzie kawa, będzie herbata. Będą takie produkty pierwszej potrzeby - wylicza.



Seniorzy, którzy chcieliby wziąć udział w wigilii, mogą zgłaszać się jeszcze do Centrów Aktywnego Seniora w Płocku, Mławie i Płońsku. Wolnych jest jeszcze około 150 miejsc.

Wigilijne spotkanie zaplanowano na środę 21 grudnia o godz. 17:00 w płockiej ORLEN Arenie.

Czytaj też: Pościg w Płocku. Jechał za szybko, był pijany, a w aucie wiózł dziecko