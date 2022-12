W Płocku powstaje blok dla seniorów. To pierwszy taki budynek na Mazwoszu Agnieszka Pazdecka-Maruszak 15.12.2022 20:23 Pierwszy na Mazowszu blok dla seniorów powstaje w Płocku. Dziś została podpisana umowa z wykonawcą. Płocki samorząd w ten sposób wychodzi naprzeciw osobom starszym, których w mieście jest coraz więcej.

4 Wizualizacja bloku dla seniorów (autor: UM Płock)

- Budynek będzie przystosowany do potrzeb seniorów – mówi prezydent Andrzej Nowakowski. - Będzie posiadał 28 mieszkań w dwóch klatkach schodowych. W każdej z nich będzie winda. Będą także miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, bo oczywiście ta kwestia jest szczególnie brana pod uwagę. Będą to nieduże mieszkania, jedno-dwupokojowe. W sumie będą to trzy kondygnacje i poddasze - tłumaczy.



- Budynek będzie miał świetlicę, wyjątkowy będzie także sposób zagospodarowania terenu wokół bloku - mówi wiceprezydent Piotr Dyskiewicz. - Jest zaplanowana wiata, taka altana ogrodowa, gdzie też na świeżym powietrzu mieszkańcy tego bloku będą mogli spędzać czas. Jest siłownia pod chmurką i coś, czego do tej pory też nie było, czyli taki kawałek terenu, gdzie mieszkańcy będą mogli uprawiać swoje rośliny i warzywa - wyjaśnia.



O szczegółowych warunkach wynajmu mieszkań dla seniorów zdecydują radni w przyszłym roku. Blok ma być oddany do użytku jesienią 2024 roku. Nabór wniosków rozpocznie się w połowie przyszłego roku.

