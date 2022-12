"Sokół" z kolegami pomogą Wiśle. Lodołamacze już w gotowości Agnieszka Pazdecka-Maruszak 05.12.2022 13:38 Osiem jednostek czeka we Włocławku, by w razie potrzeby kruszyć lód na Wiśle w okolicach Płocka.To Orkan, Sokół, Mors, Lew, Niedźwiedź, Jaguar, Gepard i Bawół.

Lodołamacze w gotowości (autor: Wody Polskie)

Wszystkie jednostki są sprawne technicznie i gotowe do prowadzenia akcji lodołamania. W razie potrzeby będą kruszyły lód na Zbiorniku Włocławskim w środkowym biegu Wisły, płynąc w kierunku Płocka. Jednostki pozostaną w gotowości do połowy marca przyszłego roku.

Lodołamacze pracują parami, co zapewnia pomoc np. w przypadku utknięcia lub zamknięcia w lodzie jednej z łodzi. Przeciętna prędkość lodołamania to 10 do 15 km na dobę.

Zbiornik Włocławski rozpoczyna w środkowym odcinku Wisły w rejonie Płocka i rozciąga się do stopnia wodnego we Włocławku. To największy sztuczny akwen w Polsce, który ma długość 58 km i szerokość od 1,2 do nawet 2 km.

Czytaj też: Płonął auta w Płocku. Podpalacz nadal nieuchwytny