Ruszyła trzecia edycja rządowego programu "Moja woda". Można dostać nawet 6 tys. dofinansowania Katarzyna Piórkowska 08.08.2023 12:31 Oszczędzanie wody z rządową dotacją. Właściciele, współwłaściciele i użytkownicy domów jednorodzinnych mogą dostać nawet 6 tys. zł. z programu "Moja woda" na retencjonowanie wód opadowych i roztopowych.

Oczko wodne (autor: Henryk Borawski/Wikipedia)

- Właściciele, współwłaściciele oraz użytkownicy domów jednorodzinnych mogą już składać wnioski o dotacje z rządowego programu "Moja woda" - mówi Magdalena Grodecka - dyr. płockiego oddziału Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Można w ramach dotacji otrzymać pieniądze na różne inwestycje, które mają na celu zebranie wód opadowych i roztopowych i wykorzystanie ich do podlewania ogrodów. Jest to bardzo istotne zwłaszcza w czasie, kiedy wiemy, że z opadami bywa różnie - mówi Magdalena Grodecka.

Nasza reporterka rozmawiała z panią Joanną Rosiak, która skorzystała z dotacji w poprzedniej edycji programu.

- Kupiliśmy zbiornik 8m3 podziemny, bo to jest duża oszczędność wody. Kiedy latem zaoszczędzimy 8m3 za jednym razem to jest bardzo dużo i zawsze ten zbiornik jest zapełniany, jak padają deszcze, przede wszystkim ta woda się nie marnuje. Ja wykorzystuje głównie do polewania owoców i warzyw na działce - mówi pani Joanna.

Wnioski o dotacje można składać do końca czerwca przyszłego roku. Szczegółowe informacje na stronie WFOŚiGW.

Czytaj też: Pediatria w Płocku znów czynna. Część remontu zakończona