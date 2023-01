Radziwie rozpoczyna świętowanie. Mija sto lat od przyłączenia osiedla do Płocka Izabela Stańczak 11.01.2023 13:37 Tort, promocje książek, a także odsłonięcie pomnika. Tak Radziwie planuje świętować setną rocznicę przyłączenia do Płocka.

Tak ważną rocznicę chcemy świętować przez cały rok – mówi radny osiedla Tomasz Kominek.

Radziwie świętuje setną rocznicę przyłączenia do Płocka (autor: fb/ Tomasz Kominek)

- To ma taki większy wymiar niż tylko sama data, że 100 lat temu połączono Płock z Radziwiem i na tę okoliczność przygotowaliśmy kilka wydarzeń, które myślę, że będą interesujące. Niektóre z punktu widzenia kultury, niektóre z punktu widzenia sportu, niektóre z punktu widzenia integracji mieszkańców - dodaje radny.

W najbliższy piątek odbędzie się promocja książki - "Radziwie. Szkice o historii i architekturze” autorstwa dr. Piotra Gryszpanowicza i dr. Tomasza Piekarskiego.

Promocja publikacji – to pierwszy punkt naszych obchodów - dodaje Kominek

- Jest to ponad 400-stronicowa publikacja. Można doszukać się bardzo wielu ciekawostek dotyczących osiedla Radziwie, chociażby tego, jakie znaczenie od pokoleń miał kościół na osiedlu Radziwie i w jaki sposób mieszkańcy ukształtowali swoje charaktery w kontekście mieszkania nad Wisłą, jaki to miało wpływ na ukształtowanie tego niełatwego nieraz radziwskiego charakteru - zaznacza.

Spotkanie z autorami publikacji odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 5.

Organizatorzy przewidzieli kilkaset bezpłatnych egzemplarzy książki dla uczestników spotkania.

Czytaj też: Miejski rower w Płocku od kwietnia już bez stacji