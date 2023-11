Ponad sto rachunków podopiecznych DPS w Nowym Miszewie do analizy. Prokuratura przedłuża śledztwo Iwona Rodziewicz-Ornoch 07.11.2023 08:04 Konieczna analiza ponad stu rachunków bankowych podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie koło Płocka. Prokuratura przedłużyła śledztwo w sprawie ewentualnych nadużyć do końca marca przyszłego roku. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w DPS złożył wiosną ubiegłego roku starosta płocki.

Śledztwo ws. nadużyć w gospodarowaniu pieniędzmi pensjonariuszy DPS-u pod Płockiem przedłużone (autor: pixabay)

Prokuratura przedłużyła śledztwo w sprawie ewentualnych nadużyć w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie koło Płocka. Chodzi o nieprawidłowe dysponowanie środkami pieniężnymi pensjonariuszy. Została zlecona analiza kryminalna dotycząca rachunków podopiecznych.

- Przeanalizowanych zostanie ich ponad sto - mówi RDC szefowa płockiej prokuratury rejonowej Małgorzata Orkwiszewska. - W zakresie przepływów środków finansowych na tych rachunkach. Ta analiza ma na celu między innymi umożliwienie stwierdzenia „czy”, a jeśli tak, to „ile” i „jakich środków” jest kwestionowanych co do poszczególnych osób. Postępowanie musi wskazać te konkretne osoby pokrzywdzone i konkretne kwoty - tłumaczy.



Oprócz tego śledczy zaplanowali przesłuchanie w najbliższym czasie kilkudziesięciu podopiecznych DPS z udziałem psychologa .

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w DPS złożył wiosną ubiegłego roku starosta płocki. Dotyczy nadużyć finansowych i nieprzestrzegania procedur. To niejedyna sprawa dotycząca nieprawidłowości w DPS na Mazowszu. Psychiczne znęcanie się nad pracownikami i przekroczenie uprawnień zarzuciła w akcie oskarżenia prokuratura byłej szefowej DPS w Jedlance koło Radomia.

Czytaj też: Nadużycia w DPS niedaleko Płocka? Prokuratura bada sprawę