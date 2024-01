Ponad 20 kolizji w ciągu kilku godzin. Płock sparaliżowany przez załamanie pogody Agnieszka Pazdecka-Maruszak 16.01.2024 10:49 Zablokowane drogi, korki i kolizje. Płock został w poniedziałek sparaliżowany. Ulice i chodniki były oblodzone. Panowały bardzo trudne warunki jazdy, doszło do dużej liczby zdarzeń – mówi Monika Jakubowska, rzeczniczka płockiej policji.

Trudne warunki na drogach Mazowsza (autor: UM Płock)

Trudne warunki panowały w poniedziałek na ulicach Płocka. To ze względu na oblodzenie.

- Na terenie miasta i powiatu doszło do ponad 20 zdarzeń drogowych. Na szczęście nikt nie doznał w nich poważnych obrażeń. Wszystkie to były kolizje. Między innymi do zdarzeń doszło na ulicy Kutnowskiej, Wyszogrodzkiej, Słonecznej, na głównych ciągach komunikacyjnych miasta. Główną przyczyną zdarzeń drogowych było niezachowanie bezpiecznej odległości od poprzedzających pojazdów - mówi Monika Jakubowska, rzeczniczka płockiej policji.



Na drogi wyjechał sprzęt do niwelowania skutków oblodzenia, ale z powodu korków i samochodów tarasujących drogi, nie mógł poruszać się po mieście – wyjaśnia ratusz.

- Lód na drogach i chodnikach pojawił się w bardzo krótkim czasie - mówi Konrad Kozłowski z Urzędu Miasta Płocka. - Doszło do zjawiska, które nazywa się krupa śnieżna, co w konsekwencji doprowadziło do tego, że w ciągu kilkunastu minut doszło do praktycznie całkowitego oblodzenia jezdni i chodników - tłumaczy.



W tej chwili ulice na terenie Płocka i powiatu są już w większości bez lodu, ale wciąż miejscami jest bardzo ślisko.

Czytaj też: Jedyna droga do szkół w Rembertowie prowadzi przez dziury i błoto [ZOBACZ]