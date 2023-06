Policjant z Płocka kończy swój rowerowy rajd. Przed południem dojedzie do szpitala MSWiA RDC 14.06.2023 09:26 Sebastian Nowacki, policjant z Płocka, który samotnie pokonuje rowerem trasę z Brukseli do Warszawy jest już blisko celu. Finał rowerowego rajdu ma się odbyć między godziną 10 a 11 na terenie Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. W tamtejszym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa będzie można oddać krew.

Policjant z Płocka jedzie na rowerze z Brukseli do Warszawy (autor: IPA BLOOD RACE FOR LIFE/Facebook)

Nowacki zapowiadał wcześniej, że planuje pokonanie całej trasy z Brukseli do Warszawy, liczącej 1,4 tys. km, non-stop z przerwą w Berlinie, gdzie zamierza dotrzeć 12 czerwca po południu. Potem ruszył w dalszą drogę do Polski, aby dojechać do Warszawy przez Kostrzyń nad Odrą, Poznań, Konin i Płock. Inne, krótsze przerwy na trasie przejazdu, odbywały się będą tylko na posiłki, nawodnienie organizmu czy skorzystanie z toalety.

Podczas finału rowerowego rajdu Nowackiego - 14 czerwca - na terenie Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie, w tamtejszym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, będzie można oddać krew i otrzymać drobne upominki. Zaznaczył, iż do akcji przyłączyło się jeszcze 10 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa: we Wrocławiu, Krakowie Rzeszowie - akcja odbędzie się w miejscowości Pustków, a także w Lublinie, Białymstoku, Radomiu, Kielcach, Łodzi, Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim.

- Krew jest największym darem, jakim możemy się dzielić z drugim człowiekiem – mówił Nowacki, jeszcze przed rajdem, odnosząc się do idei przedsięwzięcia, które wymyślił i organizuje. Przypomniał wówczas, że właśnie 14 czerwca każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Przed wyruszeniem w drogę Nowacki zachęcał innych miłośników rowerowych podróży, aby towarzyszyli mu na poszczególnych etapach.

Rajd zakończony w szpitalu

Poza PIM MSWiA w Warszawie, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA w Warszawie oraz Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, rowerowy rajd wspierają też m.in. Fundacja przy Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA, a także prezes Federacji Klubów Honorowych Dawców Krwi Służb Mundurowych RP oraz IPA Berlin Ost. Partnerem akcji jest OTOZ Animals - w finałowym dniu rajdu chętni będą mogli przynieść w wyznaczone miejsca karmę dla zwierząt.

Mł. asp. Sebastian Nowacki na co dzień pracuje w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku - w policji służy od 10 lat. Pełni też funkcję skarbnika w Region IPA Płock.

We wrześniu 2021 r. Nowacki zorganizował charytatywny rajd „1000 km non-stop rowerem dla Aleksandry Ziomki”, podczas którego udało mu się pokonać dystans 470 km. Zamierzał przejechać non stop 1000 km z Radomia do Gdańska i na Hel, a następnie wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego do Szczecina. Po wypadku, do którego doszło między Bydgoszczą a Grudziądzem z winy kierującego samochodem ciężarowym, musiał przerwać rajd. Trafił do szpitala. Potem okazało się, że konieczna jest operacja.

Akcję charytatywną, której Nowacki był także wówczas pomysłodawcą, objęli honorowym patronatem Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu, prezydent tego miasta oraz marszałek województwa mazowieckiego.

Czytaj też: Dzisiaj Światowy Dzień Krwiodawcy. Jak dołączyć do grona zasłużonych?