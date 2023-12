Pijany rowerzysta odwieziony do domu przez policję. W akcie zemsty wrócił pod komisariat [ZOBACZ] RDC 14.12.2023 11:54 Mieszkaniec gminy Żuromin, który został przyłapany przez funkcjonariuszy policji za jazdę na rowerze w stanie nietrzeźwości, postanowił się zemścić. Mając prawie 3 promile alkoholu w organizmie, przyjechał na rowerze pod budynek Komendy Powiatowej Policji w Żurominie i uszkodził znak umieszczony na ogrodzeniu. Wcześniej pokazał obraźliwy gest do kamery policyjnego monitoringu. Za swoje czyny odpowie przed sądem.

Rowerzysta, mieszkaniec gminy Żuromin został przyłapany na jeździe w stanie nietrzeźwości (autor: Policja)

W nocy 7 grudnia policjanci prewencji patrolując ulice Żuromina, zwrócili uwagę na jadącego zygzakiem cyklistę. Mundurowi zatrzymali do kontroli rowerzystę. Badanie stanu trzeźwości wykazało u mężczyzny prawie 3 promile alkoholu w organizmie.

Funkcjonariusze odwieźli 37-latka do domu, w którym został przekazany rodzicom.

Następnego dnia okazało się, że znak drogowy umieszczony przed bramą wjazdową na teren jednostki policji został uszkodzony. Okazało się, że sprawca przyjechał na rowerze. Policjanci połączyli ten fakt z sytuacją, jaka miała miejsce minionej nocy.

Przyjechał pod komendę na rowerze i zniszczył znak drogowy

Analiza zapisu kamer monitoringu wykazała, że jest to ten sam mężczyzna, który został odwieziony do miejsca zamieszkania. Z nagrania kamer wynikało, że 37-latek postanowił wrócić na rowerze do Żuromina, choć wciąż był pod działaniem alkoholu. Mężczyzna, przejeżdżając przy budynku komendy, wykazał swoje niezadowolenie, pokazując obraźliwy gest. Następnie zniszczył znak drogowy stojący przy bramie wjazdowej na teren komendy, po czym odjechał na rowerze z miejsca zdarzenia.

37-latek zgłosił się na następny dzień do żuromińskiej komendy celem wyjaśnienia sytuacji kierowania rowerem w stanie nietrzeźwości. Został rozpytany o to, co robił później. Mężczyzna zasłaniał się problemami z pamięcią, z uwagi na wypity alkohol.

Mężczyzna po zobaczeniu nagrania z policyjnych kamer, przyznał się do popełnionego czynu. Okazało się, że to nie pierwsze złamanie prawa przez 37-latka. Mężczyzna w ostatnim czasie już dwukrotnie karany był za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości.

Wcześniejsze kontrole kończyły się nałożeniem grzywny wysokości 2 500 złotych. Tym razem rowerzysta odpowie za popełnione czyny przed sądem.

