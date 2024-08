Awaria wodociągowa w centrum Płocka. Jutro przerwa w dostawie wody

W czwartek w Płocku nastąpi przerwa w dostawie wody. Mieszkańcy ulic Obrońców Westerplatte, Kochanowskiego 3B i Mickiewicza 4 nie będą mieli do niej dostępu od godz. 8:00 do godzin popołudniowych. Ma to związek z usuwaniem awarii głównego wodociągu. — Oczywiście wyłączenie wody może ulec przesunięciu, o ile zajdą nieprzewidziane okoliczności po odkopaniu wodociągu — informuje Justyna Malicka-Strauss z Wodociągów Płockich.