Płock obchodzi 102. rocznicę odznaczenia Krzyżem Walecznych Katarzyna Piórkowska 16.04.2023 12:54 Ponad sto lat temu – 10 kwietnia 1921 r. – Marszałek Józef Piłsudski odznaczył Płock Krzyżem Walecznych za obronę miasta przed bolszewikami 18 i 19 sierpnia 1920 roku.

Płock obchodzi 102. rocznicę odznaczenia Krzyżem Walecznych (autor: nowy.plock.eu)

Na pl. Obrońców Warszawy odbył się uroczysty apel Hufca ZHP im. Obrońców Płocka 1920 roku, a pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego zostały dziś złożone kwiaty.

– 10 kwietnia 1921 roku marszałek uhonorował Płock i jego mieszkańców za bohaterską obronę przed bolszewikami w sierpniu 1920 roku – mówi historyk Grzegorz Gołębiewski.

– To dosyć liczne grona bo tutaj by trzeba brać pod uwagę osoby cywilne i żołnierzy. Głównie to byli oczywiście cywile. To byłoby około 10 osób. Spośród wojskowych wiemy o sierżancie Władysławie Nowickim, który został odznaczony również Krzyżem Walecznych – mówi Gołębiewski.

Wśród odznaczonych było pięciu harcerzy. Uroczystość odbyła się na placu Floriańskim, dziś jest to plac Obrońców Warszawy.

