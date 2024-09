13. Budżet Obywatelski Płocka rozstrzygnięty. Wybrano 13 projektów [SPRAWDŹ]

Znamy zwycięzców głosowania w 13. edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka. Mieszkańcy wybrali do realizacji 13 spośród 29 projektów. Są wśród nich trzy projekty ogólnomiejskie — to remont ul. Lasockiego i zakup sprzętu do dwóch szkolnych pracowni komputerowych. Wybrano także 10 projektów osiedlowych. Na realizację projektów wybranych w głosowaniu miasto przeznaczy w przyszłym roku blisko 6,5 mln zł.