Obwodnica Łącka. Jest wniosek o decyzję środowiskową

Rozpoczął się kolejny etap przygotowań do budowy ok. 3 km obwodnicy Łącka w ciągu #DK60. Do Wójta Gminy Łąck złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Więcej: https://t.co/b1WVvTeslk #100Obwodnic #mazowieckie pic.twitter.com/m4MKl1pC03