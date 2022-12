Nauczyciele z Płocka wystąpili w jasełkach dla swoich uczniów Izabela Stańczak 26.12.2022 13:21 Nauczyciele na scenie. Wystąpili w jasełkach dla dzieci. Dwudziestu nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Płocku stanęło na scenie by zagrać w jasełkach. To było pierwsze takie przedstawienie w mieście.

Nauczyciele z Płocka wystąpili w jasełkach (autor: SP nr 3 w Płocku)

- To była nasza propozycja dla uczniów, którą trzymaliśmy w tajemnicy – mówi Marta Marszałek - Pajewska, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3. - Główny cel, to pokazać uczniom, że my, nauczyciele jesteśmy z nimi. Tak jak oczekujemy, żeby różne rzeczy robili z nami, tak my jesteśmy w stanie poświęcić swój czas, pomysł, zaangażowanie, żeby zrobić coś dla nich. To też cel edukacyjny, poświęcamy nasz czas i kreatywność, no i najważniejszy cel, czyli wychowawczy - tłumaczy.

Nauczyciele wcielili się w postaci aniołków, pastuszków, była Święta Rodzina i trzej królowie. Przygotowanie przedstawienia trwało kilka tygodni, próby odbywały się w tajemnicy.

- My również wiele się uczyliśmy w trakcie przygotowań - dodaje Marszałek - Pajewska. - My jesteśmy bardzo pojętnymi uczniami. My, nauczyciele, też jesteśmy podatni na swoje rady, nawzajem się wspieramy, wspomagamy, doradzamy co zmienić, przygotowujemy stroje, wymieniamy się tym co mamy, niewielkim wysiłkiem, ale żeby wydźwięk był słyszalny i dobry - wyjaśnia.

Czytaj też: Żywa szopka przy parafii Kolbego w Płońsku