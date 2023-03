Miał 3 promile i uciekał z autostopowiczką przed policją 07.03.2023 15:53 Policjanci z gostynińskiej drogówki po pościgu zatrzymali kierowcę vw, który chciał uniknąć kontroli drogowej. Jak się później okazało, mężczyzna miał w organizmie 3 promile alkoholu, a ponadto podróżował z pasażerką. Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem.

Z autostopowiczką uciekał przed policją, miał 3 promile (autor: Zdjęcie ilustracyjne)

Dyżurny jednostki policji w Gostyninie przyjął zgłoszenie o nietrzeźwym kierującym vw, który porusza się po ulicach Gostynina. Natychmiast informacje przekazał patrolom, pełniącym w tym dniu służbę, by jak najszybciej zatrzymać kierującego. Patrol gostynińskiej drogówki, który był na ulicy Kutnowskiej zauważył pojazd. Podał kierującemu wyraźne sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania się. Kierowca vw pomimo nadanych sygnałów nie zatrzymał się do kontroli, po czym przyspieszył i zaczął uciekać.

Policjanci rozpoczęli pościg

Policjanci zatrzymali pojazd na ulicy Polnej. Pojazdem kierował 57-letni mieszkaniec pow. gostynińskiego. Od mężczyzny policjanci wyczuli woń alkoholu. Przeprowadzone badanie wykazało 3 promile alkoholu w jego organizmie. Ponadto jak się okazało w pojeździe znajdowała się pasażerka mieszkanka powiatu gostynińskiego, która oświadczyła, że zabrała się z 57-latkiem na tzw. „stopa”. Gdy się zorientowała, że ten mężczyzna ucieka przed policją, to kazała mu się zatrzymać. Kobieta była zdezorientowana i mocno wystraszona.

Kierujący trafił do policyjnego aresztu

Mężczyźnie zostało zatrzymane prawo jazdy, a pojazd został odholowany na parking strzeżony. Odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz za nie zatrzymanie się do kontroli drogowej. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów , wysoka grzywna, a także kara pieniężna do 60 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

