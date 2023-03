Kolejny etap prac na placu Dąbrowskiego w Płocku i kolejne utrudnienia dla kierowców Izabela Stańczak 22.03.2023 13:29 Modernizacja ul. Kościuszki i pl. Dąbrowskiego w Płocku wchodzi w kolejny etap. Od środy roboty przenoszą się na południową jezdnię obok siedziby Akademii Mazowieckiej. Przejazd zostanie całkowicie zamknięty.

Modernizacja ul. Kościuszki i pl. Dąbrowskiego (autor: UM Płock)



Prace na ulicy Kościuszki i na placu Dąbrowskiego w Płocku potrwają do końca czerwca. Tym samym przejazd obok siedziby Akademii Mazowieckiej będzie możliwy dopiero w wakacje. Do tego czasu drogowcy umożliwią jedynie dojazd do Szpitala św. Trójcy.

- Szpital będzie miał zabezpieczony dojazd, więc tu żadnego zagrożenia nie ma. Tak zorganizujemy ruch, że można będzie spokojnie dojechać fragmentem nieremontowanym ulicy. Wyjazd z ulicy Zacisze będzie przez moment także w lewą i fragment placu Dąbrowskiego będzie dwukierunkowy - mówi Hubert Woźniak z biura prasowego ratusza.

Po zakończeniu tych robót ekipy przeniosą się na północną jezdnię pl. Dąbrowskiego. Te prace potrwają do końca sierpnia.

Na początku kwietnia na pierwszym z trzech odcinków remontowanej ulicy pojawią się brukarze.

- Powoli będziemy widzieć już, jak ładnie zmodernizowana zostanie ulica Kościuszki i plac Dąbrowskiego. Spodziewamy się, że w poniedziałek, 3 kwietnia brukarze wkroczą układać kostkę kamienną na tym pierwszym odcinku ulicy Kościuszki między placem Narutowicza a placem Obrońców Warszawy i dalej do skrzyżowania z ulicą Misjonarską - zapowiada.

Prace brukarskie na 200-metrowym odcinku ulicy potrwają około 1,5 miesiąca.

