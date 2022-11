Dwa wielofunkcyjne boiska powstają przy płockich szkołach Izabela Stańczak 02.11.2022 19:21 Nowe obiekty sportowe powstają przy szkołach w Płocku. Do końca roku powstaną nowe boiska przy Liceum im. Jagiełły i Szkole Podstawowej nr 20.

Nowe obiekty sportowe w Płocku (autor: Pixabay)

- Jeden znajduje się przy liceum im. Władysława Jagiełły, składa się z boiska do piłki ręcznej, do koszykówki, dwóch boisk do gry w siatkówkę, czterotorowej bieżni i toru do skoku w dal - mówi Hubert Woźniak z biura prasowego ratusza.

Z nowego boiska przy Jagiellonce można będzie korzystać już w tym miesiącu. Renowacja kosztować będzie ponad 430 tys. zł.

Natomiast do grudnia muszą poczekać miłośnicy sportu na obiekt przy podstawówce na osiedlu Borowiczki.

- Stare, asfaltowe i popękane boiska zastąpią dwa wielofunkcyjne boiska. Jedno do gry w koszykówkę i siatkówkę, drugie do gry w piłkę ręczną i do mini piłki nożnej. Do tego nowa bieżnia, a jej fragment będzie miał cztery tory - wylicza.

Teren pod kompleks sportowy w Borowiczach będzie miał dodatkowo sieć kanalizacji, która odwodni boiska. Koszt inwestycji wyniesie prawie 1,7 mln zł. Zakończenie prac zaplanowano na 20 grudnia.

Czytaj też: Dziś 104. rocznica powstania Republiki Radomskiej