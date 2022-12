Budżet Płocka uchwalony. Zdania na jego temat podzielone Katarzyna Piórkowska 29.12.2022 15:34 15 radnych zagłosowało za, 10 wstrzymało się od głosu. Budżet Płocka na 2023 rok został uchwalony. Do wydania będzie 1,2 mld zł.

Budżet Płocka uchwalony. Zdania na jego temat podzielone (autor: Maciek 86/Wikimedia Commons)

- Mimo tak dużej kwoty, nie jest to budżet rozwoju miasta - mówił w imieniu opozycyjnego klubu PiS radny Marek Krysztofiak. - Nie jest dokumentem, który kreowałby długoterminowy rozwój Płocka, dawał nadzieję na rozwój miasta i jego mieszkańców. Ponad miliardowy budżet, to dokument stagnacji, a nie rozwoju. To budżet na przetrwanie, a nie dawanie nadziei na wypracowanie potencjału rozwoju Płocka - tłumaczył.



Zupełnie inne stanowisko mają radni klubu PO.

- To budżet, który mino inflacji i ograniczonych wpływów gwarantuje rozwój - mówiła radna Iwona Krajewska. - Gwarantuje on mieszkańcom Płocka zaspokojenie różnorodnych potrzeb oraz zapewnia zrównoważony rozwój naszego miasta. Z projektu tego wynika, że będziemy kontynuować ważne dla miasta, strategiczne inwestycje, ale zamierzamy realizować również wiele mniejszych, osiedlowych - wskazała.





W przyszłorocznym budżecie najwięcej - ponad 450 mln zł - jest przeznaczone na wydatki oświatowe, a 200 mln zł na inwestycje.

