Biało i ślisko. Trudne warunki na drogach Płocka i okolic
25.11.2022
Od rana intensywnie pada tam śnieg - zrobiło się biało i ślisko.

Biało i ślisko. Trudne warunki na drogach Płocka i okolic

- Do poważniejszego zdarzenia doszło w Bądkowie Kościelnym na drodze w kierunku miejscowości Sobowo – mówi Krystyna Kowalska rzeczniczka płockiej policji. - 30-letni kierowca pojazdu ciężarowego scania stracił panowanie nad pojazdem, wjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do zderzenia czołowego z fordem focusem, który wjechał do rowy. 44-letnia kierująca fordem z obrażeniami ciała rozstała przewieziona do szpitala - relacjonuje.



Wiadomo, że kierowca scani był trzeźwy. Policja apeluje do kierowców o ostrożność i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.

- Aby było jak najbezpieczniej, przed godziną siódmą na główne ulice Płocka wyjechał sprzęt do odśnieżania - mówi dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Tomasz Żulewski. - O godzinie 6:45 wyjechało 9 pługopiaskarek ma akcję odśnieżania ulic. Taka akcja trwa maksymalnie 3 godziny - tłumaczy.

Pługopiaskarki odśnieżały też drogi wylotowe.

