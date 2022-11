400 inwestycji na terenie subregionu płockiego z budżetu mazowieckiego Agnieszka Pazdecka-Maruszak 06.11.2022 18:05 Remonty dróg, budowy obiektów sportowych czy renowacja zabytków. 400 inwestycji na terenie subregionu płockiego udało się w tym roku zrealizować z budżetu mazowieckiego. Inwestycje w placówki zdrowia pochłonęły 52 mln zł.

Wizualizacja nowego Szpitala Wojewódzkiego w Płocku (autor: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku)

W szpitalu Wojewódzkim w Płocku trwa modernizacja i rozbudowa oddziału zakaźnego.

Prace idą zgodnie z planem – ma on być oddany do użytku jesienią przyszłego roku – mówi Stanisław Kwiatkowski dyrektor szpitala na Winiarach.

– W tej chwili trwają prace i w środku i na zewnątrz. Nie ma tam już pacjentów po pożarze. Firma ma dostęp do wszystkich miejsc w całym budynku. Postęp prac jest bardzo widoczny, trwają prace elewacyjne i wprowadzone jest ciepło, po to by w okresie jesiennozimowym wykonywać prace wykończeniowe w środku – mówi.

Przy Szpitalu Wojewódzkim trwa także budowa Centrum radioterapii. Ma ono być udostępnione pacjentom pod koniec przyszłego roku.

Czytaj też: Co z rozbudową USC w Płocku? Ratusz rozwiązał umowę z wykonawcą