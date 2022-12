Wracają mecze mistrzostw świata, a wraz z nimi piłkarskie emocje Przemysław Paczkowski 09.12.2022 16:00 W piątek rozpoczyna się walka o półfinał Mistrzostw Świata w Katarze. W pierwszych dwóch ćwierćfinałach zmierzą się Chorwacja z Brazylią i Holandia z Argentyną

Chorwacja z Brazylią w pierwszym ćwierćfinale (autor: PAP/EPA/Rolex dela Pena)

Portugalia i Maroko zagrają w ćwierćfinale w sobotę o 16, a cztery godziny później o awans do najlepszej czwórki powalczą Anglia z Francją, która odprawiła z turnieju Polaków.

Największą niespodzianką turnieju jest awans do najlepszej ósemki Maroka.

O to, jakie drużyny zobaczymy w półfinale zapytaliśmy byłego reprezentanta Polski i eksperta RDC Tomasza Sokołowskiego.

- Argentyna z Brazylią, a w drugim półfinale widziałbym Francję i Maroko. To trochę na przekór sobie, bo wyżej powinna być Portugalia. Ale patrząc na to co pokazali z Hiszpanią, jeżeli tak zagrają, tak defensywnie, a będą też skuteczni w ofensywie to mają na pewno szanse. Bo Portugalia na pewno w ofensywie ma jakość, są konkrety. Nie tak jak u Hiszpanów - przewiduje ekspert.

Mecz Chorwacja - Brazylia w piątek o 16.00. O 20.00 Holandia zagra z Argentyną.

Czytaj też: Ruszył nowy sezon Ekstraklasy. W grze trzy drużyny z Mazowsza