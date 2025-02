Wisła Płock wraca do gry po zimowej przerwie. Dziś Nafciarze zmierzą się z Chrobrym Głogów Przemysław Paczkowski 16.02.2025 06:36 Nafciarze dziś o g. 17:00 zmierzą się z Chrobrym Głogów w Betclic 1. Liga. Podopieczni Mariusza Misiury w tym sezonie stawiają sprawę jasno: chcą awansować do Ekstraklasy, dlatego takie mecze jak z Chrobrym trzeba po prostu wygrywać. – Ambicje klubu i trenera są takie, żeby dobrze rozpocząć tę rundę rewanżową i gonić pierwszą dwójkę, trójkę, która troszeczkę odskoczyła – mówił w Polskim Radiu RDC były trener Pogoni Siedlce Marek Brzozowski.

Wisła Płock wraca do gry (autor: Wisła Płock/X)

Piłkarze 1. ligi wrócili po dwumiesięcznej przerwie, w piątek rozpoczęła się 20. kolejka. O trzech miejscach premiowanych grą w Ekstraklasie, w tym dwóch bezpośrednio, marzy połowa stawki, m.in. Wisła Płock, która dziś zmierzy się z Chrobrym Głogów.

Trener Nafciarzy Mariusz Misiura przyznał w „Magazynie Sportowym” RDC, że pozytywnie podchodzi do kolejnej rundy.

– Cieszę się z takiego dłuższego czasu z drużyną, ponieważ przed sezonem większość naszych zawodników dołączyła do nas dosłownie tydzień czy dwa przed rozrywkami. To był po prostu wspólny czas, że mogliśmy ze sobą pracować i wierzę, że będzie to widoczne w drugiej rundzie – mówił.

Z kolei zdaniem byłego trenera Pogoni Siedlce Marka Brzozowskiego Nafciarze to murowany kandydat do awansu.

– Jeśli chodzi o strefę barażową, to na pewno Wisłę trzeba rozpatrywać jako pewniaka, ale myślę, że ambicje klubu i trenera są takie, żeby dobrze rozpocząć tę rundę rewanżową i gonić pierwszą dwójkę, trójkę, która troszeczkę odskoczyła. Myślę, że ten początek sezonu pewnie będzie bardzo, bardzo ważny – podkreślił.

W poprzedniej rundzie Wisła Płock pokonała Chrobry Głogów u siebie 2:1.

