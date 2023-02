Szlagier w piłkarskiej Ekstraklasie. Legia podejmie na własnym stadionie Widzew Łódź Przemysław Paczkowski 24.02.2023 15:26 Ostatni raz na tym poziomie rozgrywkowym obie ekipy rywalizowały ze sobą przy Łazienkowskiej w 2013 roku. Wojskowi tracą do lidera Ekstraklasy - Rakowa Częstochowa 7 punktów. Widzew jest czwarty.

Legia zagra z Widzewem (autor: PAP/Radek Pietruszka)

Ewentualne zwycięstwo z Legią zbliżyłoby zespół z Łodzi do podium. Ekspert RDC Tomasz Sokołowski uważa, że Widzew może namieszać w tym meczu.

- Miałem przyjemność rozmawiać z trenerem Widzewa, nie jest on bez szans. Ja mu powiedziałem, że dużo kreujecie sytuacji, jeżeli będziecie skuteczni, to ja się spodziewam nawet (to nie będzie sensacja) niespodzianki - mówi ekspert.

Bilans meczów w historii jest dla Legii korzystny. Wojskowi nie przegrali z Widzewem od 23 lat. Początek spotkania o godzinie 20.30.

