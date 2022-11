Mundial w Katarze oficjalnie otwarty. Gospodarze ulegli Ekwadorowi w pierwszym meczu 0:2 RDC 20.11.2022 17:11 Piłkarskie mistrzostwa świata w Katarze rozpoczęte. O godz. 17 czasu polskiego zabrzmiał pierwszy gwizdek w spotkaniu gospodarzy z Ekwadorem, który ostatecznie wygrał 0:2. Mecz poprzedziła ceremonia otwarcia.

6 W Katarze wystartowały mistrzostwa świata w piłce nożnej (autor: Noushad Thekkayil/PAP/EPA)

Uroczystość rozpoczęła się od filmu, którego narratorem był aktor Morgan Freeman.

- Z Kataru trafiło do nas wezwanie, by przybyć do tego kraju i pobyć razem, choćby przez chwilę i poświętować To, co nas łączy w tej chwili, jest większe niż to, co nas dzieli - powiedział amerykański aktor, który pojawił się na płycie boiska.

Później kibice mogli zobaczyć pokaz z udziałem kilkudziesięciu tancerzy i tancerek. Ich występowi towarzyszyła narodowa muzyka.

- Futbol obejmuje cały świat i jednoczy narody. Każdy z nas ma własną historię tego zjednoczenia. Ten kraj też ma swoją - oznajmił Freeman.

Następnie pojawili się ludzie przebrani w koszulki wszystkich uczestników mundialu i zaintonowano przyśpiewki piłkarskie z całego świata, m.in. "Polska, biało-czerwoni".

Mistrzostwa w Katarze

- Witam wszystkich na MŚ 2022. Staraliśmy i zainwestowaliśmy bardzo wiele dla dobra całej ludzkości. W końcu nastał dzień otwarcia, na który bardzo gorąco czekaliśmy. Przez 28 dni będziemy śledzić wspaniały festiwal futbolu w tym cudownym otoczeniu. Ludzie różnych ras, narodowości, wyznań na wszystkich kontynentach będą dzielić te same emocje. Witam i życzę wszystkim powodzenia - powiedział szejk Tamim ibn Hamad Al Sani, emir Kataru.

Katar to najmniejszy kraj w historii, który jest gospodarzem mistrzostw świata, a jego reprezentacja jako 80. weźmie udział w turnieju finałowym i jest pierwszym debiutującym gospodarzem od czasu Włoch w 1934 roku. Kraj ten jest poddawany ciągłej krytyce związanej z wieloma kwestiami takimi, jak traktowanie pracowników migrujących, ochrona środowiska czy prawa kobiet i osób LGBT+.

Z uwagi na brak przestrzegania praw człowieka w tym kraju, były prezydent FIFA Sepp Blatter przyznał, że przyznanie Katarowi organizacji turnieju było "błędem". Mundial pierwszy raz w historii będzie rozegrany na przełomie listopada i grudnia.

Mecz otwarcia

W rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) Ekwador zajmuje 44., a Katar - 50. miejsce. Spośród wszystkich uczestników imprezy niżej są tylko Arabia Saudyjska (51.) i Ghana (61.). Będzie to zatem pojedynek outsiderów grupy A, w której rywalizować będą też Senegal i Holandia. Te ekipy zmierzą się we wtorek.

- Naszym wyzwaniem jest wyrównana rywalizacja z tymi trzema zespołami. To jest futbol i nigdy nie wiadomo, co się wydarzy - powiedział hiszpański selekcjoner Kataru Felix Sanchez.

W 2019 roku Katarczycy zostali mistrzami Azji, zdobywając pierwsze prestiżowe trofeum w historii. Mimo to faworytem meczu otwarcia jest raczej Ekwador, który zajął czwarte miejsce w trudnej strefie kwalifikacyjnej w Ameryce Południowej. Dał się wyprzedzić jedynie Brazylii, Argentynie i Urugwajowi, a w pokonanym polu zostawił Peru, Chile czy Kolumbię.

Spotkanie w Al-Chaur sędziuje Włoch Daniele Orsato. Jednym z arbitrów VAR jest Tomasz Listkiewicz.

Polska gotowa do Mundialu

Trener reprezentacji Polski Czesław Michniewicz przyznał, że wszyscy piłkarze są zdrowi. - Łącznie z kontuzjowanym niedawno Michałem Skórasiem - dodał. Polscy piłkarze zagrają w grupie C kolejno: 22 listopada z Meksykiem w Dausze, cztery dni później z Arabią Saudyjską w Ar-Rajjan i 30 listopada z Argentyną w Dausze.

- Wszyscy są zdrowi i gotowi do udziału w treningu, czyli łącznie 27 piłkarzy - powiedział selekcjoner biało-czerwonych podczas konferencji prasowej w Al Kharaitiyat, gdzie trenuje kadra.

Jak dodał, w piątkowych zajęciach czterech piłkarzy będzie bardziej oszczędzanych, ponieważ zagrali po 90 minut w środę w towarzyskim spotkaniu z Chile w Warszawie (1:0).

- Mamy świadomość, że raptem dwa dni temu graliśmy mecz z Chle, do tego doszła długa podróż. Piłkarze, którzy grali w środę cały mecz, będą trenować dzisiaj nieco inaczej niż pozostali. Z wyjątkiem Łukasza Skorupskiego. On też grał 90 minut, ale będzie normalnie trenować z bramkarzami. A ta czwórka po rozgrzewce zostanie wyłączona z zajęć i rozpocznie trening regeneracyjny - zapowiedział selekcjoner.

Źródło: PAP Autor: RDC