Mundial w Katarze i mecz Polski z Arabią. „Sam plan trenera nie wystarczy” Adrian Pieczka 26.11.2022 09:52 Założenia trenera to jedno, większą odpowiedzialność muszą wziąć na siebie piłkarze. Sam plan trenera na grę nie wystarczy – Były obrońca reprezentacji Tomasz Kłos mówił w Magazynie Sportowym RDC o dzisiejszym meczu Biało-Czerwonych z Arabią Saudyjską.

Tomasz Kłos o meczu Polski z Arabią Saudyjską (autor: Łączy nas piłka)

– Na sytuacje, które później zdarzają się w meczu, muszą reagować zawodnicy. Tylko ich inteligencja może w danym momencie pomóc, bo sytuacji meczowych jest kilka różnych. To są ważne rzeczy, w których trener już ci nie pomoże – powiedział w Radiu dla Ciebie Tomasz Kłos

– Bez współpracy nawet z trzema napastnikami nie strzelimy bramki – ocenił z kolei współprowadzący Magazyn Sportowy RDC Tomasz Sokołowski. – Może być jeden napastnik, czyli Lewandowski i dobra współpraca z innymi zawodnikami i możesz mieć mnóstwo sytuacji i zawodników w polu karnym, czyli w świetle bramki dwóch-trzech co najmniej, żebyś miał do kogo zagrać. Trzeba jeszcze tylko doprowadzić piłkę do pola karnego, dośrodkować dobrze i szukać tych sytuacji – zauważył.

Po remisie z Meksykiem część kibiców straciła jednak nadzieje na awans. – Nie popisali się w tym meczu, ale mam nadzieję, że z Arabią Saudyjską i Argentyną pokażą ten pazur, a Michniewicz trochę zmieni taktykę – mówią niektórzy.

Pierwszy gwizdek o godzinie 14:00. W jakim ustawieniu zagrają Biało-Czerwoni, dowiemy się dwie godziny przed meczem.

